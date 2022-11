Wie die Sangerhäuser Feuerwehr zukunftssicher gemacht werden soll

Die Ortswehren stehen vor einem Problem: Die Kameraden sind tagsüber oft nicht vor Ort. So kann im Notfall die vorgeschriebene Einsatzstärke nicht gewährleistet werden. Stadtwehrleiter Thomas Klaube hat dazu Vorschläge ...

Symbolfoto - Lösungen für die Probleme der Ortsfeuerwehren in Sangerhausen sind gefragt.

Sangerhausen/MZ - Die Feuerwehr der Stadt Sangerhausen steht in den kommenden Jahren vor mehr oder weniger großen Herausforderungen. Um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, müssen Hilfsfristen von zwölf Minuten zwingend eingehalten werden. Doch in der Realität haben vor allem Ortswehren in kleineren Ortschaften Probleme, diese zu wahren.