Wie die Generalsanierung auf Burg und Schloss Allstedt läuft

Allstedt

Der Ostflügel ist eingerüstet, davor steht schon seit Wochen ein Kran - auf Burg und Schloss Allstedt läuft der erste Abschnitt der Generalsanierung. Was bisher passiert ist, sieht man aber erst so richtig, wenn man bis ins Dachgeschoss des Ostflügels hochsteigt. Oder in das, was davon übrig ist. Nämlich ein kahles Gerippe aus mehr oder weniger morschen Balken, das zum Untergeschoss hin mit grauer Folie abgedichtet ist. Wer sich hier oben bewegt, muss auf jeden Schritt achten. Von Balken zu Balken geht es über aufgelegte Holzplatten. Ein Tritt daneben und man landet ein halbes Geschoss tiefer.

„Dekontamination“ im Dachgeschoss

Mitarbeiter der Scholz Bau GmbH aus Halle haben in den vergangenen Wochen jede Menge Material aus dem Dach gebrochen. Unter Vollschutz, denn dieser Arbeitsschritt läuft unter „Dekontamination“. Alles, was mit DDR-Holzschutzmittel durchtränkt war und auch die Mineralwolle aus den Zwischenräumen musste als Sondermüll entsorgt werden. Die Dichtfolie verhindert, dass giftiger Staub ins darunterliegende Geschoss wabert.

„Nach dem Ersten Weltkrieg wurden in das Dachgeschoss Wohnungen für Flüchtlinge eingebaut“, sagt Steffen Schmidt vom Architekturbüro Hartkopf, der die Arbeiten am Schloss betreut. Bei dem Umbau wurde ins ursprüngliche Tragwerk der Dachkonstruktion eingegriffen und das Ganze in den Geschossen darunter mit Stützsäulen aus Metall abgefangen.

Eine Balken sind mit Schwamm befallen

Im Zuge der gegenwärtigen Sanierung soll die ursprüngliche, selbsttragende Dachkonstruktion wieder hergestellt werden. Rund 60 Kubikmeter schadhafte und teilweise vom Schwamm befallene Balkenstellen werden dafür entfernt und durch neue ersetzt, erklärt Schmidt. Wenn der Dachstuhl instandgesetzt ist, kommt neuer Schiefer drauf. Den Auftrag für die Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten hat der Stadtrat am Montag an eine Firma aus Sömmerda vergeben.

Der Einbau von Wohnungen hat das ursprüngliche Tragwerk stark verändert. (Foto: Maik Schumann)

Während oben die Handwerker arbeiten, bereiten sich die Mitarbeiter des Schlossmuseums unten im leergeräumten Foyer schon darauf vor, in der nächsten Woche mit der Kasse in ein Ausweichquartier auf der anderen Seite der Tordurchfahrt umzuziehen. Die dortige Wachstube hat jetzt eine Holztür mit Fensterklappe, durch die dann die Tickets verkauft werden können - sobald denn das Museum wieder öffnen darf.

Förderung für die Bauarbeiten an an Burg und Schloss Allstedt

Das Foyer, an dem zuletzt in den 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut wurde, erhält eine Gasheizung und neue Elektroleitungen. Außerdem wird es so umgestaltet, dass Besucher keine Stufen mehr überwinden müssen. Deshalb soll auch der frühere Zugang über die Tordurchfahrt wieder geöffnet werden, der seit der Sanierung zu DDR-Zeiten zugemauert ist.

Für den ersten großen Bauabschnitt an Burg und Schloss nutzt Allstedt das Förderprogramm „Kulturerbe“ der Europäischen Union und des Landes Sachsen-Anhalt. Knapp 1,7 der gut 2,1 Millionen Euro kommen von der EU, weitere knapp 340.000 Euro unter anderem aus dem Zukunftsfonds des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Dass man das Objekt künftig deutlich besser vermarkten muss mahnte unterdessen Kai Dittmann (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung an. Eine Übersicht der Besucherzahlen aus den vergangenen Jahren zeige, dass die 2014 eröffnete neue Müntzer-Ausstellung offenbar kein größeres Interesse geweckt habe. Dittmann nannte diese mangelnde Außenwirkung „erschreckend“. (mz)