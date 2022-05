Wie die Fragerunde mit den Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Wallhausen lief

Die drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Wallhausen stellten sich am Dienstagabend den Fragen der Einwohner. Was sie als erstes angehen wollen.

Knapp eineinhalb Stunden dauerte das Wahlforum im Dorfgemeinschaftshaus in Wallhausen am Dienstagabend.

Wallhausen/MZ - Von den 112 Stühlen im „Haus der Sonne“ in Wallhausen war am Dienstagabend kaum die Hälfte besetzt: Gerade einmal knapp 50 der rund 2.000 Wahlberechtigten in Wallhausen und den drei Ortsteilen waren zur Vorstellungsrunde der Bürgermeisterkandidaten gekommen. Am kommenden Sonntag wird hier ein neuer Ortschef gewählt. Michael Peckruhn, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Goldene Aue und Wahlleiter, hatte zu der Vorstellungsrunde eingeladen. Er gab den Kandidaten zu Beginn je zehn Minuten Zeit, sich vorzustellen: