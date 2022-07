Wie die Firma Getec in Sangerhausen von der Energiewende profitiert

Sangerhäuser Firma Getec hat den größten Einzelauftrag ihrer Geschichte an Land gezogen. Worum es genau geht und was man sich davon erhofft.

Sangerhausen/MZ - Wenn in einigen Jahren einer der größten Solarparks Europas in der Nähe von Borna bei Leipzig an den Start gehen wird, steckt auch viel Technik aus Sangerhausen mit drin. Denn der Schaltanlagenbauer aus der Berg- und Rosenstadt wird dafür die Energieverteiler liefern. Diese braucht es, um den Solarstrom in das öffentliche Netz einzuspeisen.