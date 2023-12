Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stolberg/MZ. - „Ich war einkaufen“, sagt Mario Jantosch. „Es war die Hölle!“ Kein Wunder, so kurz vorm Fest... Gemeinsam mit Ehefrau Christiane steht er jede Woche an mindestens drei, vier Abenden auf den Brettern, die beiden die Welt bedeuten: auf ihrer eigenen, kleinen Bühne in Stolberg. Doch bevor die Gäste abends in die Vorstellungen kommen, steht Mario Jantosch mehrere Stunden am Herd. Kultur und Kulinarik miteinander zu verbinden, darin besteht das Erfolgsrezept des Anderswelt-Theaters.