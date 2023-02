Das Fällen mehrerer alter Bäume in Dittichenrode löst nach dem Ärger nun auch Konsequenzen aus – vor allem in der Südharz-Verwaltung. Nun wurde über eine Baumschutzsatzung diskutiert. Das ist das Ergebnis.

Gefällte Bäume in Dittichenrode, einem Ortsteil in der Gemeinde Südharz

Südharz/MZ - Die Gemeinde Südharz will weiterhin auf eine Baumschutzsatzung verzichten. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen. Stattdessen soll der Bürgermeister in einer Dienstanweisung den Umgang mit Bäumen im öffentlichen Bereich regeln, basierend auf den gesetzlichen Vorschriften.