Wie die Chancen auf das Kobermännchenfest in Sangerhausen stehen

Der Sangerhäuser Gewerbeverein will das Kobermännchenfest nicht abschreiben. Was die Mitglieder sonst noch planen.

Werden sich beim Kobermännchenfest in Sangerhausen in diesem Jahr wieder die Karussells drehen?

Sangerhausen - Das Oktoberfest in München ist wegen Corona längst abgesagt, für die Eisleber Wiese gibt es nach Angaben des dortigen Oberbürgermeisters Carsten Staub (parteilos) „nur noch ein Fünkchen Resthoffnung“. Der Sangerhäuser Gewerbeverein geht aber davon aus, dass das Kobermännchenfest, das größte Fest des Jahres in Sangerhausen, in irgendeiner Form stattfinden kann. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte der Gewerbevereinsvorsitzende Marco Dauer in dieser Woche auf einer Mitgliederversammlung in der Mammuthalle. Man wolle die Veranstaltung noch nicht abschreiben. Sie wird seit Jahrzehnten vom Gewerbeverein ausgerichtet.