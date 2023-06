Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ - Alles nochmal zurück auf Start – die Bürgermeisterwahl in Allstedt findet nun nicht am 24. September, sondern erst am 29. Oktober statt. In einer eigens einberufenen Sondersitzung hat der Stadtrat am Montagabend alle dafür notwendigen Beschlüsse gefasst. Und das komplett einstimmig und ohne Diskussion in kurzen und bündigen 15 Minuten – für Allstedter Verhältnisse eine Geschwindigkeit, die in die Geschichte eingehen dürfte.