Sangerhausen/MZ. - Zweistöckig statt bisher einstöckig. Die Porta-Gruppe will ihren Möbelmarkt Möbel Boss im Sangerhäuser „Helme-Park “ abreißen und an seiner Stelle einen wesentlich größeren Neubau errichten. Über das Projekt wird seit Wochen in der Stadt gestritten. Jetzt meldet sich auch der Gewerbeverein zu Wort.