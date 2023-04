Silvia Rother wagte vor fünf Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit Ute Baberowski will sie den Kelbraern weite Wege abnehmen.

Wie der Arbeitsalltag in „Silvias Glückspilz“ in Kelbra aussieht

Silvia Rother ist mit Leib und Seele Verkäuferin. Mit ihrem Laden „Silvias Glückspilz“ wagte sie sich in die Selbstständigkeit.

Kelbra/MZ - Mit dem Halbstundenschlag der Kirchturmuhr öffnet sich um 8.30 Uhr die Tür zum Glück. In mehrfachem Sinn. Der kleine Laden in der Langen Straße 7 in Kelbra heißt „Silvias Glückspilz“. Hier sind Ladeninhaberin Silvia Rother und ihre Angestellte Ute Baberowski für die Kelbraer da.