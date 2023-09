Serie „Zwei Stunden mit ...“ Wie der Alltag des Chefarztes für Orthopädie und Unfallchirurgie der Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz aussieht

Immer am Anschlag: Der Alltag eines Chefarztes in den Helios-Klinken ist voller Anforderungen. Wir haben ihn zwei Stunden in OP und Notaufnahme begleitet.