Wie der 13. August 1961 das Leben von Ingrid Gruber nachhaltig veränderte

Ingrid Gruber mit einem Foto, dass sie an den Mauerbau erinnert.

Sangerhausen/MZ - Wenn Ingrid Gruber heutzutage an den Mauerbau denkt, dann wird ihr anders. „Jedes Jahr am 13. August bin ich sentimental“, sagt sie. Denn man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn der Mauerbau nur wenige Tage später stattgefunden hätte oder sie sogar an diesem Tag nur wenige Kilometer weiter westlich gewesen wäre. Und im Grund hing alles mit einem jungen Mann aus Wuppertal zusammen. Aber der Reihe nach.