Der Biber bei Katharinenrieth tut, was er am besten kann: Wasser anstauen. Das führt jedoch zu Problemen.

Riethnordhausen/MZ - „Das Tier fasziniert mich schon sehr“, sagt Reinhard Beck, Ortsbürgermeister von Katharinenrieth unumwunden mit Blick auf den Damm in einem Graben in seiner Gemarkung. Dort hat ein Biber seinem Instinkt folgend, Zweige in Fließrichtung des Wassers verbaut, das somit angestaut wird.