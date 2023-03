Wie Carsten Rensinghoff mit seiner Beratungsstelle für Rehabilitation und Teilhabe in Sangerhausen helfen will

Carsten Rensinghoff berät in seinem Büro in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Kaum hat er die Schlüssel in der Hand, will er eigentlich schon loslegen. Carsten Rensinghoff, Doktor der Philosophie, hat die Räume der zukünftigen Beratungsstelle für Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in der Kylischen Straße 54 c in Sangerhausen bezogen. Das war am 28. Februar dieses Jahres.