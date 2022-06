Wie Allstedt mit dem Sommerbad künftig Steuern sparen will

Allstedt wird das Sommerbad in einen Betrieb gewerblicher Art umwandeln - um Steuern zu sparen. Wie das genau funktioniert.

Blick auf das Sommerbad in Allstedt

Sangerhausen/MZ - Das Allstedter Sommerbad wird in einen Betrieb gewerblicher Art umgewandelt. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hintergrund: Mit dieser formellen Änderung kann die Stadt ordentlich Steuern sparen. Indem sie nämlich den dauerhaft defizitären Badbetrieb auf der einen und die gewinnbringende Beteiligung an den kommunalen Gesellschaften Kowisa und EnviaM auf der anderen Seite miteinander verknüpft.