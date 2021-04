Werden die Löwen am Josephskreuz rechtzeitig zum Jubiläum fertig?

Südharz

Ein Geschenk zum 125. Geburtstag: Die Sparkasse Mansfeld-Südharz und die zugehörige Stiftung haben jetzt zugesagt, jeweils 6.000 Euro für die Restaurierung der Löwen und Vasen am Josephskreuz zu spenden. Das teilte Stolbergs Ortsbürgermeister Ulrich Franke (FDP) mit. Nach einem Bericht über das bevorstehende Jubiläum des Josephskreuzes in der Mitteldeutschen Zeitung hatte die Sparkasse Kontakt in den Südharz aufgenommen, ein reger Schriftwechsel setzte ein und lässt nun auf ein gutes Ende hoffen. Ob die Skulpturen bis zur geplanten Feier am 13. Juni zurück sein werden, ist offen. Es dürfte knapp werden.

Die Gemeinde Südharz hatte vor etwa zweieinhalb Jahren begonnen, die maroden Mauern und Treppenaufgänge am Sockel des Aussichtsturms zu sanieren. Die Bauarbeiten fielen jedoch umfangreicher aus als geplant und dauerten länger, zumal unter anderem der Terrassenbelag erneuert werden musste. Im Zuge der Arbeiten wurden alle Skulpturen an den Treppenaufgängen abgenommen und im Bauhof eingelagert. Dort blieben sie, weil sie erhebliche Schäden aufweisen und erst restauriert werden sollten. Doch es passierte nichts.

Dass die Löwen nun aber doch einer Verjüngungskur unterzogen werden können, wird viele Familien und Naturfreunde freuen. Denn das Josephskreuz ist im Südharz eines der mit Abstand beliebtesten Ausflugsziele. So sieht man das offensichtlich auch bei der Sparkasse. „Das beeindruckende Denkmal ist ein wichtiges (Tages-)Tourismusziel in unserem Landkreis, dessen Bedeutung - gerade in Zeiten eingeschränkter Ausflugs- und Reisemöglichkeiten aufgrund der Pandemie - zunimmt“, heißt es im Brief an Stolbergs Ortsbürgermeister. Er hoffe, sagt Franke, „dass der Auftrag für die Restaurierung der Skulpturen zügig erteilt wird“. Denn dann könnten vielleicht zwei oder sogar mehrere zur Festveranstaltung, zu der Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) als Schirmherr erwartet wird, enthüllt werden. Ob die Feier wie geplant im Juni stattfinden kann, bleibt allerdings abzuwarten. (mz/Helga Koch)