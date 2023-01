Wie heißt es denn nun richtig? Werbeaktion des Landkreises Mansfeld-Südharz löst Diskussionen aus

Am neuen Werbeslogan für Mansfeld-Südharz wird erstmal „rumjeknätscht“. Denn mit der Schreibweise des Wortes „häme“ ist nicht jeder einverstanden. Eine Spurensuche ...

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - „Jetzt jeht's häme!“ In weißen Buchstaben steht der Schriftzug seit einer Woche großflächig auf einem Regionalzug des Bahnunternehmens Abellio. Darüber ein Foto mit Klatschmohn und Halden. Auch die MZ hatte über die Werbeaktion für das neue virtuelle Welcome-Center berichtet, mit der der Landkreis vor allem frühere Mansfeld-Südharzer zurück in die alte Heimat locken will.