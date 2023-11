Schweiger und Klaube als Kandidaten gehandelt Wer wird für die CDU bei der Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen antreten?

Die Wahl zum Oberbürgermeister in Sangerhausen findet am 14. April 2024 statt. Nun liegt es an den Mitgliedern des Sangerhäuser CDU-Stadtverbands einen Kandidaten dafür auszuwählen.