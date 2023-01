Sportlerumfrage: Am 4. März werden die populärsten Athletinnen, Athleten und Mannschaften in Mansfeld-Südharz geehrt. Bis zum 20. Februar kann nun abgestimmt werden.

Wer sind die populärsten Mannschaften, Sportlerinnen und Sportler in Mansfeld-Südharz?

29. Sportlerball in der Sangerhäuser Mammuthalle

Auch die Sangerhäuser Rosenkönigin ist Stammgast zum Sportlerball in der Mammuthalle.

Sangerhausen/MZ - Am 4. März gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal beim Sportlerball in der Sangerhäuser Mammuthalle wird die Leipziger Partyband Nightfever die Stimmung zum Kochen bringen. So viel steht fest. Apropos kochen. Ebenso klar ist, dass dann wieder auf Sportlerinnen, Sportler und Gäste ein erlesenes Buffet wartet und es eine Vielzahl von Ehrungen, auch für Übungsleiter und Nachwuchstalente, geben wird.