Leser haben beobachtet, dass mit einer Vorrichtung an den Laternenmasten in Sangerhausen gerüttelt wurde. Die Stadtwerke erklären die Prozedur.

Wer rüttelt da an den Laternen in Sangerhausen?

Sangerhausen/MZ - Eine ganze Reihe Leser wunderte sich. Nahe des Norma-Markts an der Alten Promenade in Sangerhausen waren Arbeiter vor wenigen Tagen mit einem Kleinbagger unterwegs. Mit Hilfe einer Vorrichtung wackelten sie an mehreren Straßenlampen. Die Leser, die das Ganze fotografierten, fragten nun, was das soll.