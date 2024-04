Die Oberbürgermeisterwahl in Zahlen: Die Ergebnisse sortiert nach den einzelnen Wahllokalen inklusive der jeweiligen Wahlbeteiligung.

Wer konnte in welchem Wahllokal welche Prozente holen und wie war die Wahlbeteiligung?

Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen

Symbolfoto - Wer hat wie bei der Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen gewählt?

Sangerhausen/MZ. - Sangerhausen hat die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl hinter sich. Spiegelt sich das Ergebnis auch in den einzelnen Wahllokalen wider? Wer hat wie gewählt? Die Resultate aus den Wahllokalen sowie von der Briefwahl:

*Wahlbeteiligung

CJD (29,35 %*)

Andreas Ehlert: 8,03 %Andreas Gehlmann: 32,78 %Holger Hüttel:7,02 %Tim Schultze: 20,07 %Torsten Schweiger: 32,11 %

Stadtarchiv (32,71%*)

Andreas Ehlert: 6,73 %Andreas Gehlmann: 32,17 %Holger Hüttel: 6,98 %Tim Schultze: 15,46 %Torsten Schweiger: 38,65 %

Mammuthalle (38,58 %*)

Andreas Ehlert: 7,34 %Andreas Gehlmann: 30,50 %Holger Hüttel: 8,72 %Tim Schultze: 15,83 %Torsten Schweiger: 37,61 %

Turnh. Friesenstadion (28,73 %*)

Andreas Ehlert: 8,26 %Andreas Gehlmann: 33,33 %Holger Hüttel: 4,59 %Tim Schultze: 19,88 %Torsten Schweiger: 33,94 %

Hort Poetengang (35,40 %*)

Andreas Ehlert: 11,58 %Andreas Gehlmann: 26,55 %Holger Hüttel: 8,19 %Tim Schultze: 18,08 %Torsten Schweiger: 35,59 %

Turnhalle BbS (30,83 %*)

Andreas Ehlert: 11,88 %Andreas Gehlmann: 25,67 %Holger Hüttel: 8,81 %Tim Schultze: 22,61 %Torsten Schweiger: 31,03 %

BbS (27,56 %*)

Andreas Ehlert: 7,66 %Andreas Gehlmann: 31,03 %Holger Hüttel: 11,11 %Tim Schultze: 18,77 %Torsten Schweiger: 31,42 %

Grundschule Südwest (24,80 %*)

Andreas Ehlert: 8,40 %Andreas Gehlmann: 38,00 %Holger Hüttel: 11,60 %Tim Schultze: 13,20 %Torsten Schweiger: 28,80 %

Gymnasium (26,78 %*)

Andreas Ehlert: 12,50 %Andreas Gehlmann: 28,44 %Holger Hüttel: 15,94 %Tim Schultze: 13,44 %Torsten Schweiger: 29,69 %

Turnhalle GS Südwest (18,79 %*)

Andreas Ehlert: 9,62 %Andreas Gehlmann: 39,10 %Holger Hüttel: 15,38 %Tim Schultze: 10,90 %Torsten Schweiger: 25,00 %

Turnh. GS Südwest Vereine (22, 86 %*)

Andreas Ehlert: 10,85 %Andreas Gehlmann: 35,38 %Holger Hüttel: 10,38 %Tim Schultze: 19,34 %Torsten Schweiger: 24,06 %

Stadtwerke (32,10 %*)

Andreas Ehlert: 11,96 %Andreas Gehlmann: 26,99 %Holger Hüttel: 12,88 %Tim Schultze: 13,50 %Torsten Schweiger: 34,66 %

TheOdoor (35,62 %*)

Andreas Ehlert: 6,61 %Andreas Gehlmann: 29,84 %Holger Hüttel: 8,88 %Tim Schultze: 21,64 %Torsten Schweiger: 33,03 %

Jugendclub mad house (26,32 %*)

Andreas Ehlert: 11,11 %Andreas Gehlmann: 34,50 %Holger Hüttel: 10,23 %Tim Schultze: 16,08 %Torsten Schweiger: 28,07 %

Oberröblingen (33,28 %*)

Andreas Ehlert: 5,61 %Andreas Gehlmann: 35,28 %Holger Hüttel: 7,48 %Tim Schultze: 15,65 %Torsten Schweiger: 35,98 %

Gonna (45,59 %*)

Andreas Ehlert: 4,64 %Andreas Gehlmann: 29,11 %Holger Hüttel: 5,91 %Tim Schultze: 33,76 %Torsten Schweiger: 26,58 %

Obersdorf (37,56 %*)

Andreas Ehlert: 6,45 %Andreas Gehlmann: 39,35 %Holger Hüttel: 5,16 %Tim Schultze: 25,16 %Torsten Schweiger: 23,87 %

Grillenberg (49,13 %*)

Andreas Ehlert: 10,00 %Andreas Gehlmann: 24,55 %Holger Hüttel: 5,45 %Tim Schultze: 35,45 %Torsten Schweiger: 24,55 %

Wettelrode (55,65 %*)

Andreas Ehlert: 1,20 %Andreas Gehlmann: 19,52 %Holger Hüttel: 3,59 %Tim Schultze: 60,16 %Torsten Schweiger: 15,54 %

Morungen (68,55 %*)

Andreas Ehlert: 4,76 %Andreas Gehlmann: 23,81 %Holger Hüttel: 5,95 %Tim Schultze: 22,62 %Torsten Schweiger: 42,86 %

Horla (68,35 %*)

Andreas Ehlert: 12,96 %Andreas Gehlmann: 27,78 %Holger Hüttel: 3,70 %Tim Schultze: 25,93 %Torsten Schweiger: 29,63 %

Rotha (57,08 %*)

Andreas Ehlert: 4,69 %Andreas Gehlmann: 34,38 %Holger Hüttel: 4,69 %Tim Schultze: 42,97 %Torsten Schweiger: 13,28 %

Lengefeld (37,59 %*)

Andreas Ehlert: 5,00 %Andreas Gehlmann: 23,50 %Holger Hüttel: 6,00 %Tim Schultze: 44,50 %Torsten Schweiger: 21,00 %

Großleinungen (49,38 %*)

Andreas Ehlert: 5,66 %Andreas Gehlmann: 38,36 %Holger Hüttel: 9,43 %Tim Schultze: 29,56 %Torsten Schweiger: 16,98 %

Wolfsberg (56,44 %*)

Andreas Ehlert: 3,51 %Andreas Gehlmann: 35,09 %Holger Hüttel: 22,81 %Tim Schultze: 0,00 %Torsten Schweiger: 38,60 %

Breitenbach (45,25 %*)

Andreas Ehlert: 3,70 %Andreas Gehlmann: 33,33 %Holger Hüttel: 4,94 %Tim Schultze: 27,16 %Torsten Schweiger: 30,86 %

Riestedt (48,48 %*)

Andreas Ehlert: 4,62 %Andreas Gehlmann: 47,50 %Holger Hüttel: 5,38 %Tim Schultze: 20,77 %Torsten Schweiger: 21,73 %

Wippra (26,59 %*)

Andreas Ehlert: 5,86 %Andreas Gehlmann: 32,07 %Holger Hüttel: 8,97 %Tim Schultze: 21,03 %Torsten Schweiger: 32,07 %

Briefwahlbezirk 1 (Archiv)

Andreas Ehlert: 9,81 %Andreas Gehlmann: 19,09 %Holger Hüttel: 7,53 %Tim Schultze: 17,16 %Torsten Schweiger: 46,41 %

Briefwahlbezirk 2 (Trnava)

Andreas Ehlert: 9,23 %Andreas Gehlmann: 20,72 %Holger Hüttel: 7,53 %Tim Schultze: 23,92 %Torsten Schweiger: 38,61 %

Briefwahlbezirk 3 (Fraktionsraum)

Andreas Ehlert: 8,48 %Andreas Gehlmann: 15,40 %Holger Hüttel: 11,59 %Tim Schultze: 20,42 %Torsten Schweiger: 44,12 %

Briefwahlbezirk 4 (Zabrze)

Andreas Ehlert: 8,35 %Andreas Gehlmann: 23,41 %Holger Hüttel: 7,26 %Tim Schultze: 19,60 %Torsten Schweiger: 41,38 %

Quelle: Stadtverwaltung