Wer die neue Chefin an der Spitze der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz ist

Janine Wenschuh ist die neue Leiterin der Kreisvolkshochschule. Wer sie ist und was sie bewegen will.

Sangerhausen/MZ - Wechsel an der Spitze der Kreisvolkshochschule(VHS) Mansfeld-Südharz: Der langjährige Chef Jürgen Reitter hat die Leitung zum Jahresbeginn an Janine Wenschuh übergeben. Reitter wird sich am 31. März in den Ruhestand verabschieden, bis dahin bleibt er Stellvertreter.