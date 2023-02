Axel Richter bereitet sich derzeit auf seinen 20. Marathon vor - den Wien-Marathon. Letztes Jahr hatte er ihn in 2:58:32 Stunden absolviert. Dieses Mal hat er aber eine andere Zeit im Blick.

Welches Ziel sich der Sangerhäuser Axel Richter beim Marathon in Österreich gesetzt hat

Der Sangerhäuser Axel Richter ist das ganze Jahr über sportlich aktiv. Derzeit bereitet er sich auf einen Marathon vor. Im April will er beim 40. Wien-Marathon starten. Im letzten Jahr ist er dort seine Bestzeit gelaufen.

Sangerhausen/MZ - Während die meisten Leute ihre Neujahrsvorhaben nach mehr sportlichen Aktivitäten bereits wieder ad acta gelegt haben, bereitet sich der Sangerhäuser Axel Richter nun intensiv auf den seinen 20. Marathon vor. Am 23. April 2023 will er am 40. Wien-Marathon teilnehmen.