Am Freitag wird in Sittendorf zum 61. Mal der Kyffhäuserpokal ausgetragen und zum zweiten Mal der Allianz-Juniors-Cup der C-Juniorinnen.

Sittendorf/MZ - Von Freitag bis Sonntag steht an diesem Wochenende der Fußball in Sittendorf im Mittelpunkt. Am Freitag, 30. Juni, ab 17 Uhr, eröffnen die F-Junioren das Sportfest. Als Gegner werden Mannschaften aus Thüringen erwartet. Die 61. Auflage des Kyffhäuserpokals der Herren findet bereits am Freitag, ab 19 Uhr, statt. Als Gäste sind unter anderem die Nachbarn aus Roßla und Bennungen zu Gast.