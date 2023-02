Auf dem Kreisparteitag der FPD wurde Katrin Tarricone als Vorsitzende wiedergewählt. Auch der Kreisverband der SPD traf sich am Wochenende, um in einem Workshop verschiedene Themen zu behandeln.

FDP und SPD tagen in Mansfeld-Südharz

Symbolfoto - FDP und SPD tagen in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ - Katrin Tarricone ist bei der Vorstandswahl des Kreisverbands Mansfeld-Südharz der FDP einstimmig zur Vorsitzenden wiedergewählt worden. Auch in den Reihen ihrer Vertreter habe es keine Veränderungen gegeben, teilte Tarricone der MZ mit: Erster Stellvertreter ist Karsten Pille, gefolgt von Andre Strobach als zweiter Vertreter und Ingo Bodtke als dritter. Lediglich in den Reihen der Beisitzer habe es kleine Veränderungen gegeben, so Tarricone.