Kahle Wälder in Mansfeld-Südharz

Setzlinge der Europäischen Lärche sind zurzeit in Sachsen-Anhalt Mangelware.

Sangerhausen/MZ - Die massiven Schäden in den Wäldern – an vielen Stellen werden sie erst jetzt so richtig sichtbar. Ganze Hänge und weite Flächen mussten im Südharz abgeholzt werden. Wenn vom früheren Fichtenwald überhaupt noch etwas steht, dann sind es meist kahle Baumleichen, die manchem Landstrich ein geradezu apokalyptisches Aussehen verleihen.