Derzeit ist es auf den Friedhöfen in Berga und Rosperwenda üblich, dass die halbanonymen Gräber mit Grabplatten im Rasen gekennzeichnet werden. Warum sich das nun ändern soll.

Welche Satzungsänderung für die Friedhöfe in Berga und Rosperwenda geplant ist

Berga/Rosperwenda/MZ - In der Gemeinderatssitzung in Berga wurde auch die Änderung der Friedhofssatzung für Berga und den Ortsteil Rosperwenda beschlossen. Einstimmig votierten die anwesenden Gemeinderäte für die Umgestaltung der halbanonymen Bestattungsform, die wie in vielen anderen Orten immer häufiger genutzt wird.