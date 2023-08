Ab 6. Februar ist kein Besucherbetrieb im Schaubergwerk Röhrigschacht mehr möglich. Für wie lange das Schaubergwerk in Wettelrode geschlossen wird und was im Anschluss mit der „Bergmannsklause“ geschieht.

Wettelrode/MZ - Eigentlich sollten die Arbeiten in Wettelrode bereits vor Monaten starten. Sie wurden unter anderem wegen Materialmangels mehrfach verschoben. Am Montag, 6. Februar, ist nun wirklich erstmal Schicht im Schacht. Denn dann beginnen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Schachtröhre des Röhrigschachts, in der die Besucher normalerweise mit einem Förderkorb in 283 Meter Tiefe in den Berg einfahren.