Grüne Woche in Berlin Welche Produkte aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz besonders gut auf der Messe ankamen

Die Standortentwicklungsgesellschaft (SEG) zieht ein positives Fazit von der Grünen Woche in Berlin. Einige Produkte kamen bei den Messebesuchern besonders gut an - so gut, dass man zeitweise ausverkauft war.