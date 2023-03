Private Anbieter von Pflegeeinrichtungen aus Mansfeld-Südharz machen in einem Brandbrief an die Bundesregierung auf die prekäre Situation in den Pflegeeinrichtungen aufmerksam.

Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Es ist ein Brandbrief und Hilferuf, den der Landesverband Hauskrankenpflege Sachsen-Anhalt verfasst hat – adressiert an die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll. „Die Situation in der Pflegebranche ist so katastrophal wie nie“, heißt es eingangs in dem Schreiben, das der Vorstand mit seinem Vorsitzenden Florian Wend an der Spitze unterzeichnet hat. 17 private Anbieter von Pflegeeinrichtungen aus Mansfeld-Südharz gehören dem Landesverband an.