Welche Pläne die Eigentümer mit dem historischen Schieferhaus in Wippra haben

Ein Ehepaar hat vor einem Jahr das Schieferhaus in Wippra gekauft. Seither wird es mühsam saniert. Am Wochenende fand die erste Veranstaltung dort statt.

Wippra/MZ - Er herrscht wieder Leben im ältesten Haus in Wippra. Am vergangenen Wochenende kamen gut 300 Menschen auf das Gelände des Schieferhauses, um es sich auf historischem Gelände gut gehen zu lassen. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, sagt Klaus Feick, der mit seiner Frau Birgit Rufer das Haus vor einem Jahr gekauft hat. Speis’ und Trank, mehrere Marktstände mit Handwerksartikeln sowie der Auftritt der irischen Folkband Worrystone gaben den Gästen einen Vorgeschmack, was in nächster Zeit dort möglich ist und ließ Besucher schwärmend zurück. Mit dem Ziel, das 1380 erbaute Schieferhaus nicht verfallen zu lassen und stattdessen wiederzubeleben, kümmern sich die beiden Inhaber Stück für Stück um die Sanierung.