Am 29. April 2023 startet der „Mammut-Freizeitpark“ in Edersleben in seine aktuelle Saison. Der TSV1885 plant auf dem Gelände zudem noch neue Angebote für die sportbegeisterten Besucher.

Edersleben/MZ - Der „Mammut-Freizeitpark“ in Edersleben erwacht aus seinem Winterschlaf. Am 29. April findet ab 14 Uhr auf dem Gelände am Ortseingang der 940 Seelengemeinde, Am Anger 1, die Saisoneröffnung statt.