Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 81 Paare in der Berg- und Rosenstadt trauen lassen. Einige Monate sind bei den Heiratswilligen besonders begehrt.

Welche Monate für die Trauung in Sangerhausen besonders beliebt sind

Symbolfoto - Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 81 Paare in Sangerhausen trauen lassen.

Sangerhausen/MZ - 56 Paare wollen sich in diesem Jahr in Sangerhausen das Ja-Wort geben. So viele Anmeldungen lagen zumindest bis Ende März im städtischen Standesamt vor. Das sagte jetzt Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD).