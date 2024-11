Nach dem Hochwasser in Mansfeld-Südharz

Viele Feuerwehrleute gingen beim Helme-Hochwasser bis an ihre Belastungsgrenze.

Sangerhausen/MZ. - Wochenlange Einsätze und Arbeit an der Belastungsgrenze – die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sangerhausen werden, so wie alle anderen Ehrenamtler und Helfer, das Helme-Hochwasser wohl nie vergessen. Für die Feuerwehr in Sangerhausen sind durch den Einsatz beträchtliche Zusatzkosten entstanden.