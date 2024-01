Die Arbeitsgruppe am ausgebauten Breiteweg in Schönebeck, der Vorsitzende Klaus Peche rechts, links daneben Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch. In der Straße gibt es seit kurzem auch einen Trinkwasserbrunnen. Solche Brunnen sind auch in Sangerhausen geplant.

(Foto: Thomas Klaube)