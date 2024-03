Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tilleda/MZ. - Es ist rund 80 Jahre her, dass in Tilleda Linsen angebaut wurden. Es waren nicht irgendwelche Linsen, sondern die Kyffhäuserlinse. Der ehemalige Gutspächter Otto Creutzmann (1892-1943) hatte sie in Tilleda seit 1919 gezüchtet. Wie die filigranen Pflanzen nun wieder an ihren Ursprungsort zurückkehrten, berichteten Manfred Wirth und Wanderleiter Donald Hilbert bei der Wanderung „Auf den Spuren der Kyffhäuserlinse in Tilleda“.