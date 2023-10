Welche Gefahr auf dem Schulweg in Berga auf Kinder lauert und welche Lösungen möglich sind

In Berga lauern Gefahren für die Kinder bei der Fahrt von Kelbra nach Berga.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berga/MZ - Paul Lässing gehört zu den regelmäßigen Besuchern der Gemeinderatssitzungen in Berga. Er informiert sich nicht nur über aktuelle Sachen in der Gemeinde. Er schaut auch nicht weg, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Diesmal sieht er ein Problem mit dem Transport der Hortkinder von Kelbra nach Berga. Wenn sie gegen 15.45 Uhr mit dem Linienbus von Kelbra nach Berga kommen, können sie nur am Bahnhof aussteigen.