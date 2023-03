Allstedt will einheitliche Regelung für Vermietung und Verpachtung der kommunalen Räume und Plätze. Ein Entwurf dazu liegt nun vor.

Welche Gebühren Allstedt für die Nutzung von kommunalen Räumen und Plätzen nehmen will

Allstedt/MZ - Jahrelang schmorte das Thema in der Schublade – jetzt will die Einheitsgemeinde Allstedt sich eine einheitliche Regelung für die Vermietung und Verpachtung von Mehrzweckgebäuden, Dorfgemeinschaftshäusern und Festplätzen geben. Das Thema steht wie auch eine Regelung für die Nutzung der kommunalen Sportstätten auf der Tagesordnung der Hauptausschusssitzung am kommenden Montag.