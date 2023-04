Der Netzbetreiber 50 Hertz informiert in Berga über den festgelegten Trassenverlauf. 30 Personen nutzen die Gelegenheit.

Infomobil von 50 Hertz in Berga

Berga/MZ - Für Bürgermeister Gunter Pabst waren es überraschend viele Mitarbeiter des Netzanbieters 50 Hertz, die am Dienstag auf der Infotour in Berga Station machten. Da das Infomobil kaputt ist, war die Ausstellung kurzerhand in den Saal der Gemeindeverwaltung gelegt worden. Hier nutzten 30 Einwohner die Gelegenheit, sich über den festgelegten Korridor der neu zu bauenden 380.000 Volt Hochspannungsleitung zu informieren.