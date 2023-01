Kinojahr 2022 Welche Filme im Kino Sangerhausen im Jahr 2022 besonders gut liefen - und welche 2023 Potenzial haben

Für die Betreiber des Kinos in Sangerhausen wurde das Jahr zum Ende hin immer besser. Das lag nicht nur an Neuerungen im Kino selbst. Welche Filme gut waren und was im Jahr 2023 Potenzial hat.