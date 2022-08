Welche Eissorten die Sangerhäuser am liebsten mögen

Frauen lieben es experimentierfreudiger, aber die Sorte Erdbeerpudding wird nur von Männern bestellt. Ein Einblick in die Vorlieben der Eisesser in der Region.

Im Eiscafé „Feuer & Eis“ in Stolberg hält Ramino Klopfleisch im Sommer mindestens 24 Eissorten vor.

Sangerhausen/MZ - Freibad, lange Ferientage und Eis - all das gehört natürlich zum Sommer dazu. Und für viele kommt es dabei ganz besonders aufs Eis an. Aber was ist nun die beliebteste Sorte im Landkreis Mansfeld-Südharz? Um das zu klären, hat die MZ einigen Eisdielen selbst einen Besuch abgestattet.