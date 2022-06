Welche Bilanz die Sangerhäuser Innenstadthändler bisher vom Adventsshopping ziehen

Wie zufrieden waren die Händler mit dem ersten verkaufsoffenen Samstag im Rahmen des Adventsshoppings? Können sie trotz Corona-Regeln an die Umsätze der vergangenen Jahre anknüpfen?

Der Andrang am Samstag hielt sich erst in Grenzen. Später waren mehr Menschen unterwegs.

Sangerhausen/MZ - Langsam angefangen, sich aber stark gesteigert: Die Sangerhäuser Innenstadthändler sind recht zufrieden mit dem Verlauf der ersten verkaufsoffenen Samstage im Rahmen des Adventsshoppings in der Innenstadt. Das Adventsshopping ersetzt auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt und den „Advent in den Rosenhöfen“, die beide Corona bedingt erneut abgesagt wurden.