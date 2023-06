Der Beschluss über die Schulsozialarbeit liegt nicht in den Händen des Landkreises. Mit den anderen fünf gefassten Beschlüssen muss sich der Kreistag demnächst befassen.

Welche Beschlüsse der Jugendkreistag in Mansfeld-Südharz gefasst hat

Aufsteller beim Jugendkreistag in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Einstimmig hatte sich der Jugendkreistag in seiner Sitzung Ende März dafür ausgesprochen, dass künftig an jeder Schule im Landkreis verpflichtend ein Schulsozialarbeiter eingesetzt werden sollte. Vorgeschlagen hatten dies die Schüler der Heinrich-Heine-Schule in Sangerhausen.