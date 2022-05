Welche Auswirkungen der Mangel an LKW-Fahrern auf Sangerhäuser Firmen hat

Sangerhausen/MZ - Experten zufolge fehlen in Deutschland derzeit 60.000 bis 80.000 Fernfahrer - Tendenz steigend. Damit droht auch hierzulande in Zukunft ein Versorgungsengpass wie er derzeit in Großbritannien allgegenwärtig ist. Dort sind die Supermarktregale lücken- und die Suche nach Fahrern fieberhaft. Auch in Mansfeld-Südharz kann man die schwindende Popularität des Berufs des Kraftfahrers deutlich spüren. „Es will eben keiner mehr machen“, sagt Steffi Schulter. Sie arbeitet mit ihrem Mann Olaf Schulter in einem Transportunternehmen in Edersleben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<