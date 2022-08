Weil Holzhütten fehlen: Straße der Vereine beim Kobermännchenfest abgespeckt

Beim Kobermännchenfest vom 2. bis 4. September in Sangerhausen wird auch dieses Jahr einiges auf die Beine gestellt. Wie viel Eintritt es kosten wird und welche großen Acts der Veranstalter schon eingetütet hat.

Sangerhausen/MZ - In zwei Wochen steigt das größte Fest des Jahres in Sangerhausen. Auch dieses Jahr will Organisator Sven-Bolko Heck den Sangerhäusern einiges bieten, wie er ankündigt. „Bei der Vermarktung haben wir wieder den Stand von 2019 erreicht“, sagt er zufrieden.