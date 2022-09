Weihnachten in Allstedt wird anders - Welche Pläne der Heimatverein hat

Da die Kernburg in Allstedt in diesem Jahr als Veranstaltungsort für den Weihnachtsmarkt nicht zu Verfügung steht, hat sich der Heimatverein eigene Gedanken um den Advent gemacht.

Symbolfoto - Die Pläne für einen Weihnachtsmarkt in Allstedt nehmen Form an.

Allstedt/MZ - Die Pläne des Allstedter Heimatvereins, in der Rohnestadt einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, nehmen Form an. „Der Termin steht“, sagt der Vereinsvorsitzende Dirk Albrecht. Am 26. November - dem Samstag vor dem ersten Advent - soll sich der Hof an der Heimatstube auf dem Vereinsgrundstück am Markt 11 in einen heimeligen kleinen Markt zum Schauen, Kaufen und Schlemmen verwandeln.