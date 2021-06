Wegen Zwangsräumung: Sangerhäuser droht, sich in die Luft zu sprengen

Sangerhausen - Am Dienstagvormittag sind Polizei und Feuerwehr in Sangerhausen zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach ersten Informationen sollte in der Straße der Volkssolidarität eine Zwangsräumung einer Wohnung stattfinden. Diese ist nach Polizeiangaben nicht erfolgt. Stattdessen hat MZ-Informationen zufolge ein Mann damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen. (mz)