Die Göpenstraße in Sangerhausen musste aufgrund einer Havarie gesperrt werden. Wie lange die Sperrung dauern soll.

Wegen Havarie - Göpenstraße in Sangerhausen ist gesperrt

Archivbild - Blick auf die Göpenstraße in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Aufgrund einer Havarie einer Abwasserleitung hat die Stadtverwaltung am Mittwoch die Sangerhäuser Göpenstraße gesperrt. Nach Angaben aus dem Rathaus befindet sich der Schaden in der Straße in Höhe der Hausnummer 6.

In den Gebäude befindet sich ein Shop eines Mobilfunkanbieters. Die Sperrung soll bis zum 8. Dezember andauern, sagte Stadtsprecherin Marina Becker. Fußgänger können den Bereich passieren. Der Fahrzeugverkehr werde aber aufgrund des Schadens über die Kylische Straße, den Kornmarkt und die Alte Magdeburger Straße umgeleitet.

Einbahnstraßenregelung wird verändert

Im Zuge der Sperrung werde auch die Einbahnstraßenregelung in der Neuehäuser Straße verändert. Anlieger erreichten die Göpenstraße nun über die Alte Magdeburger Straße und die Neuehäuser Straße.

Der Anliegerverkehr aus der Göpenstraße werde dann über die Neuehäuser Straße, die Jacobstraße und die Kylischen Straße aus der Innenstadt wieder herausgeleitet.