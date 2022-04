Wegen Fototermin: 49 Kitakinder des Riestedter Spatzennestes in Quarantäne

Ein Fototermin sorgt für Quarantäne in der Riestedter Kindertagesstätte.

Sangerhausen - Die Vorfreude war groß bei den Kindern in der Kita Spatzennest in Riestedt. Bald schon würden sich die größten unter ihnen in Richtung Grundschule verabschieden - im Rahmen des Zuckertütenfestes. Doch daraus wird nun erst einmal nichts. Ein Coronafall verhindert das Fest, denn die meisten Kinder stehen nun erst einmal unter Quarantäne. Ursache des Ganzen war ein geplanter Fotografentermin, den es zweimal im Jahr gibt.