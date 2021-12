Wasserverband Südharz stellt Versorgung für neun säumige Kunden ein

Sangerhausen/MZ - Bei neun Kunden des Wasserverbands Südharz ist zurzeit die Versorgung mit Trinkwasser eingestellt. Das teilte Katrin Tschacher, Fachbereichsleiterin für kaufmännische Aufgaben, mit. „Die Zahl ist gegenüber dem Vormonat unverändert.“

Der Verband kann die Versorgung einstellen, wenn Kunden nicht zahlen und auch nicht den Mahnungen nachgehen. Aktuell hat der Verband rund 200 säumige Kunden allein im Trinkwasserbereich registriert, die Zahl ist innerhalb eines Monats um 50 gestiegen. Sie schulden dem Verband insgesamt etwa 130.000 Euro.

Wasserverband schickt 2.900 Mahnung an säumige Kunden

Noch höher ist die Zahl der Schuldner im Abwasserbereich, hier sind gegenwärtig fast 300 erfasst. Die offenen Forderungen machen mit etwa 676.000 Euro mehr als das Fünffache im Vergleich zum Trinkwasserbereich aus. Dabei fällt auf, dass sich der ursprünglich vom Verband geforderte Betrag von 300.000 Euro vor allem durch Zinsen und Mahngebühren auf mehr als das Doppelte summiert hat.

Um die offenen Zahlungen von den Kunden einzutreiben, hat der Wasserverband Südharz in diesem Jahr fast 2.900 Mahnungen an Kunden verschickt und mehr als 1.000 vollstrecken lassen. Im Abwasserbereich sind seit Jahresbeginn annähernd 4.000 säumige Kunden gemahnt worden. Rund 1.300 Mal wurden die Mahnungen an die Vollstreckung übergeben.

Hohe Außenstände im Abwasserbereich

Seit dem Bestehen des vorherigen Trinkwasserzweckverbands Südharz, also ab 2007, sind die offenen Forderungen deutlich gesunken. Anfangs betrugen sie über 1,9 Millionen Euro. Aus der vorherigen Zeit sind nur 132 Euro nicht beglichen worden.

Anders im Abwasserbereich, der 2014 in den Verband eingegliedert worden ist: Hier standen Ende 2015 über acht Millionen Euro an Zahlungen aus. Rund 270.000 Euro resultieren bis heute aus der Zeit vor 2007, als die Wasserwerke Südharz für die Ver- und Entsorgung fast aller Orte im Raum Sangerhausen zuständig waren.